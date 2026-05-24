Число погибших при подрыве поезда в Пакистане возросло до 24 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате подрыва поезда в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) возросло до 24 человек, более 50 пострадали, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.

"Поезд следовал из Кветты в Пешавар на северо-западе Пакистана, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в один из вагонов" - сообщил он, уточнив, что среди пострадавших и погибших были военнослужащие и члены их семей.

Отмечается, что при взрыве были выбиты окна и уничтожены находившиеся поблизости транспортные средства.

Предположительно, преступление могли совершить белуджистанские сепаратисты.

10:40

На юго-западе Пакистана 16 человек погибли и несколько пострадали при подрыве поезда, сообщает агентство Associated Press (APP) со ссылкой на источники в полиции.

По данным полиции, взрыв произошел недалеко от станции Чаман Пхатак, когда поезд с пассажирами проезжал через данный район. Люди ехали праздновать мусульманский праздник Ид.

«В результате взрыва погибли 16 человек, еще несколько человек, включая детей и женщин, получили ранения. Тела погибших и раненых доставляются в гражданскую больницу», — указало СМИ.

Представители правоохранительных органов прибыли на место ЧП и оцепили всю территорию. Начато расследование. Отмечается, что в результате взрыва повреждены транспортные средства, припаркованные вдоль железнодорожных путей.