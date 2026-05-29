Трамп: США утилизируют обогащенный иранский уран

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в сотрудничестве с Ираном и МАГАТЭ извлекут иранский обогащенный уран и утилизируют его.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Обогащенный материал, который иногда называют «ядерной пылью», погребенный глубоко под горами, фактически разрушенными в результате атаки наших бомбардировщиков B-2 11 месяцев назад, будет извлечен Соединенными Штатами (которые, согласно договоренностям, являются, наряду с Китаем, единственной страной, обладающей соответствующими механическими возможностями) в тесной координации и сотрудничестве с Исламской Республикой Иран и МАГАТЭ и уничтожен», — отметил американский лидер, комментируя выработанную Тегераном и Вашингтоном сделку.