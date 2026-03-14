Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с интенсивным движением в выходные

В выходные дни значительное увеличение количества автомобилей на дорогах республиканского значения требует особого внимания к вопросам безопасности дорожного движения.

Как сообщает 1news.az, в Главном управлении Государственной дорожной полиции отметили, что в этот период интенсивный поток транспорта в направлении пригородов, туристических и рекреационных зон нередко сопровождается авариями, причиной которых становятся спешка, невнимательность и неправильная оценка дорожной обстановки.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на усиление профилактических и контрольных мероприятий на автомобильных дорогах страны в выходные дни, обеспечение безопасности зависит не только от административного контроля.

«Формирование безопасной среды на дорогах прежде всего зависит от личной ответственности каждого водителя и его поведения за рулём. Выезд на дорогу на технически неисправном автомобиле, управление транспортным средством в утомлённом или сонном состоянии, несоблюдение дистанции, превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования многократно повышают риск дорожно-транспортных происшествий и нередко приводят к тяжёлым последствиям. Особенно при дальних поездках важно делать остановки, заранее проверять техническое состояние автомобиля и двигаться с учётом дорожных условий», — говорится в заявлении управления.