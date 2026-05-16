 ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Себа Агаева18:10 - Сегодня
ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Азербайджан постепенно закрепляет за собой статус не просто страны — организатора крупных международных мероприятий, а государства, формирующего новые глобальные стандарты в сфере устойчивого развития, городской политики и постконфликтного восстановления.

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Ана Клаудией Россбах стала очередным подтверждением того, что Баку сегодня рассматривается уже не как региональная площадка, а как один из важных центров выработки международной повестки.

Показательно, что речь идет не просто о проведении очередного форума под эгидой ООН. Всемирный форум городов WUF13, который пройдет в Баку 17–22 мая, уже сейчас рассматривается в системе Организации Объединенных Наций как политически и стратегически значимое событие глобального масштаба. И оценки, прозвучавшие со стороны руководства UN-Habitat, фактически свидетельствуют: Азербайджан сумел превратить подготовку к форуму в самостоятельный международный кейс, вызывающий интерес далеко за пределами региона.

Не случайно Ана Клаудия Россбах особо подчеркнула инновационные подходы, применяемые Азербайджаном при организации WUF13. Для системы ООН, где вопросы институциональной эффективности и устойчивых моделей управления имеют принципиальное значение, подобные оценки никогда не бывают дежурным дипломатическим комплиментом. Тем более когда речь идет о форуме, который считается вторым по масштабу мероприятием в системе ООН после климатических конференций COP.

Фактически сегодня Баку становится площадкой, где соединяются две ключевые глобальные повестки XXI века — климатическая и урбанистическая. После успешного проведения COP29 Азербайджан принимает Всемирный форум городов, создавая стратегическую связку между вопросами климатической устойчивости, городской трансформации, инфраструктурного развития и устойчивого планирования. И это уже не просто вопрос международного имиджа.

Речь идет о формировании нового политического и институционального статуса Азербайджана.

Еще несколько лет назад многие международные структуры воспринимали Южный Кавказ преимущественно через призму конфликтов, нестабильности и геополитического соперничества. Сегодня ситуация меняется. Азербайджан все активнее позиционирует себя как государство, способное не только обеспечивать стабильность, но и предлагать миру собственные модели развития — особенно в сфере постконфликтного восстановления, градостроительства и устойчивой инфраструктурной политики.

Именно поэтому в ходе встречи Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул значение масштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура — это уже давно не только внутренний проект Азербайджана. Сегодня это один из крупнейших примеров комплексной постконфликтной трансформации в современном мире.

 

Причем речь идет не просто о строительстве дорог, аэропортов или жилых кварталов. Азербайджан фактически реализует концепцию «умного» и устойчивого восстановления территорий практически с нуля. «Умные города», «умные села», зеленая энергетика, современные транспортные решения, цифровое управление городской средой — все это формирует совершенно новую модель развития освобожденных территорий.

Именно этот опыт сегодня вызывает все больший интерес международных организаций, и Азербайджан готов поделиться им, о чем заявил президент Ильхам Алиев: «Опыт Азербайджана в проведении Всемирного форума городов, а также инновационные подходы, применяемые в нашей стране в сфере градостроительства, широкомасштабные строительно-восстановительные работы, реализуемые в постконфликтных условиях на освобожденных от оккупации территориях, являются образцом и для других стран, и наша страна готова поделиться этим опытом».

Символично, что руководство UN-Habitat не только высоко оценивает деятельность Азербайджана, но и фактически предлагает институционализировать бакинский опыт. Подписание Письма о намерениях между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана и UN-Habitat имеет гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд.

 

Речь идет о создании своеобразных «Бакинских стандартов WUF13» — модели организации и подготовки глобальных форумов, которая в будущем может использоваться другими государствами. И это уже очень серьезный показатель международного признания.

По сути, Азербайджан впервые не просто принимает международное мероприятие, а становится страной, чей организационный и институциональный опыт предлагается адаптировать на глобальном уровне. Это означает, что Баку постепенно превращается в один из центров формирования международных практик в сфере городской политики и устойчивого развития.

Особенно важно, что подобные процессы происходят на фоне общего усиления международной субъектности Азербайджана. В последние годы Баку последовательно расширяет свое дипломатическое, инфраструктурное и политическое присутствие на международной арене. Успешная организация COP29, проведение крупных транспортных, энергетических и гуманитарных форумов, активное участие в глобальных дискуссиях по вопросам климата, логистики и устойчивого развития — все это формирует новую внешнеполитическую роль страны.

Иными словами, Азербайджан постепенно перестает быть исключительно объектом международной политики и все чаще становится ее самостоятельным архитектором.

При этом особое значение имеет тот факт, что международные структуры начинают воспринимать Азербайджан не только как надежного партнера, но и как источник практических решений. В условиях, когда многие страны сталкиваются с кризисом урбанизации, нехваткой инфраструктуры, проблемами климатической устойчивости и постконфликтного восстановления, азербайджанский опыт становится востребованным на глобальном уровне.

Фактически сегодня Баку предлагает миру не абстрактные концепции, а работающие модели.

Не менее показательно и то, что руководство ООН отдельно отметило добровольную финансовую поддержку Азербайджаном программ UN-Habitat. Это еще один важный элемент новой международной роли страны. Азербайджан все чаще выступает не только площадкой для глобального диалога, но и государством, инвестирующим в международные инициативы и развитие глобальных институтов.

В этом контексте WUF13 становится для Азербайджана гораздо большим, чем просто международная конференция.

Это демонстрация институциональной зрелости государства, его управленческих возможностей и способности формировать международную повестку. Более того, речь идет уже о попытке закрепить за Баку статус одного из глобальных центров обсуждения вопросов устойчивого развития, городской трансформации и постконфликтного восстановления.

Именно поэтому Всемирный форум городов в Баку имеет не только урбанистическое, но и серьезное геополитическое измерение.

На фоне глобальной турбулентности, кризисов и растущей конкуренции за влияние Азербайджан демонстрирует редкую для современного мира способность совмещать внутреннюю трансформацию с активным международным позиционированием.

Сегодня Баку уже не просто принимает международные форумы. Азербайджанская столица постепенно превращается в пространство, где формируются новые международные стандарты, которые начинают восприниматься как эффективная и применимая практика для глобальных платформ. Азербайджанский опыт в сфере организации масштабных мероприятий, устойчивого градостроительства и постконфликтного восстановления все активнее рассматривается UN-Habitat как модель, заслуживающая институционального закрепления.

И если сегодня в системе ООН уже говорят о «Бакинских стандартах WUF13», значит, речь идет не просто об успешном форуме или удачной организации мероприятия. Речь идет о формировании нового уровня международного влияния Азербайджана — влияния, при котором Баку начинает участвовать не только в глобальных дискуссиях, но и в создании правил, по которым эти дискуссии будут проходить в будущем.

Поделиться:
756

Актуально

Мнение

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Политика

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Политика

Азербайджан и UN-Habitat подписали Письмо о намерениях относительно применения ...

Мнение

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Дипломатический бумеранг: Баку ответил тонко

Саммит Трампа и Си Цзиньпина в Пекине: тактическое перемирие или новая напряжённость?

От исторического наследия к цифровому будущему: Тюркский мир собирается на саммит в Туркестане

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Города будущего - какими им быть? WUF13 в Баку задаст новый вектор мировой урбанистики

Дипломатический бумеранг: Баку ответил тонко

Реквием по Минской группе: Когда декорации сгорели, а актеры разбежались

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

Последние новости

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии сезона-2025/26

Сегодня, 20:52

На территории Азербайджана сохраняются интенсивные осадки, местами выпал град

Сегодня, 20:36

Церемония открытия WUF13 начнется с поднятия флагов ООН и Азербайджана

Сегодня, 20:20

Исполнительный директор UN-Habitat поприветствовала участников WUF13 из Баку

Сегодня, 20:04

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Сабах»

Сегодня, 19:50

Украина нарастит количество и дистанцию дальнобойных ударов по объектам в России

Сегодня, 19:30

Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

Сегодня, 19:06

Число пострадавших в ДТП с поездом и автобусом в Бангкоке возросло до 32 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:51

В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:37

В селе Шукюрбейли еще 18 семьям вручены ключи от новых домов

Сегодня, 18:25

ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Сегодня, 18:10

Непогода в Нахчыване: AZAL приостановил авиасообщение с регионом

Сегодня, 18:06

NYT: США могут готовить операцию по захвату Рауля Кастро

Сегодня, 17:58

Иран и Пакистан обсудили перспективы возобновления переговоров с США

Сегодня, 17:47

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня, 17:22

Эрдоган назвал важным соглашение по транспортировке казахстанской нефти через БТД

Сегодня, 17:05

Азербайджан впервые представлен масштабной делегацией на Windsor Royal Horse Show - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

В Азербайджане дождливая погода сохранится до конца второй декады мая

Сегодня, 16:40

В Баку для WUF13 организована спецполоса движения

Сегодня, 16:30

Для пассажироперевозок в связи с WUF13 выделено 150 автомобилей службы Bakı Taksi

Сегодня, 16:10
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25