ООН признает: Баку задает новые правила глобальной урбанистики

Азербайджан постепенно закрепляет за собой статус не просто страны — организатора крупных международных мероприятий, а государства, формирующего новые глобальные стандарты в сфере устойчивого развития, городской политики и постконфликтного восстановления.

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Ана Клаудией Россбах стала очередным подтверждением того, что Баку сегодня рассматривается уже не как региональная площадка, а как один из важных центров выработки международной повестки.

Показательно, что речь идет не просто о проведении очередного форума под эгидой ООН. Всемирный форум городов WUF13, который пройдет в Баку 17–22 мая, уже сейчас рассматривается в системе Организации Объединенных Наций как политически и стратегически значимое событие глобального масштаба. И оценки, прозвучавшие со стороны руководства UN-Habitat, фактически свидетельствуют: Азербайджан сумел превратить подготовку к форуму в самостоятельный международный кейс, вызывающий интерес далеко за пределами региона.

Не случайно Ана Клаудия Россбах особо подчеркнула инновационные подходы, применяемые Азербайджаном при организации WUF13. Для системы ООН, где вопросы институциональной эффективности и устойчивых моделей управления имеют принципиальное значение, подобные оценки никогда не бывают дежурным дипломатическим комплиментом. Тем более когда речь идет о форуме, который считается вторым по масштабу мероприятием в системе ООН после климатических конференций COP.

Фактически сегодня Баку становится площадкой, где соединяются две ключевые глобальные повестки XXI века — климатическая и урбанистическая. После успешного проведения COP29 Азербайджан принимает Всемирный форум городов, создавая стратегическую связку между вопросами климатической устойчивости, городской трансформации, инфраструктурного развития и устойчивого планирования. И это уже не просто вопрос международного имиджа.

Речь идет о формировании нового политического и институционального статуса Азербайджана.

Еще несколько лет назад многие международные структуры воспринимали Южный Кавказ преимущественно через призму конфликтов, нестабильности и геополитического соперничества. Сегодня ситуация меняется. Азербайджан все активнее позиционирует себя как государство, способное не только обеспечивать стабильность, но и предлагать миру собственные модели развития — особенно в сфере постконфликтного восстановления, градостроительства и устойчивой инфраструктурной политики.

Именно поэтому в ходе встречи Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул значение масштабных строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура — это уже давно не только внутренний проект Азербайджана. Сегодня это один из крупнейших примеров комплексной постконфликтной трансформации в современном мире.

Причем речь идет не просто о строительстве дорог, аэропортов или жилых кварталов. Азербайджан фактически реализует концепцию «умного» и устойчивого восстановления территорий практически с нуля. «Умные города», «умные села», зеленая энергетика, современные транспортные решения, цифровое управление городской средой — все это формирует совершенно новую модель развития освобожденных территорий.

Именно этот опыт сегодня вызывает все больший интерес международных организаций, и Азербайджан готов поделиться им, о чем заявил президент Ильхам Алиев: «Опыт Азербайджана в проведении Всемирного форума городов, а также инновационные подходы, применяемые в нашей стране в сфере градостроительства, широкомасштабные строительно-восстановительные работы, реализуемые в постконфликтных условиях на освобожденных от оккупации территориях, являются образцом и для других стран, и наша страна готова поделиться этим опытом».

Символично, что руководство UN-Habitat не только высоко оценивает деятельность Азербайджана, но и фактически предлагает институционализировать бакинский опыт. Подписание Письма о намерениях между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана и UN-Habitat имеет гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд.

Речь идет о создании своеобразных «Бакинских стандартов WUF13» — модели организации и подготовки глобальных форумов, которая в будущем может использоваться другими государствами. И это уже очень серьезный показатель международного признания.

По сути, Азербайджан впервые не просто принимает международное мероприятие, а становится страной, чей организационный и институциональный опыт предлагается адаптировать на глобальном уровне. Это означает, что Баку постепенно превращается в один из центров формирования международных практик в сфере городской политики и устойчивого развития.

Особенно важно, что подобные процессы происходят на фоне общего усиления международной субъектности Азербайджана. В последние годы Баку последовательно расширяет свое дипломатическое, инфраструктурное и политическое присутствие на международной арене. Успешная организация COP29, проведение крупных транспортных, энергетических и гуманитарных форумов, активное участие в глобальных дискуссиях по вопросам климата, логистики и устойчивого развития — все это формирует новую внешнеполитическую роль страны.

Иными словами, Азербайджан постепенно перестает быть исключительно объектом международной политики и все чаще становится ее самостоятельным архитектором.

При этом особое значение имеет тот факт, что международные структуры начинают воспринимать Азербайджан не только как надежного партнера, но и как источник практических решений. В условиях, когда многие страны сталкиваются с кризисом урбанизации, нехваткой инфраструктуры, проблемами климатической устойчивости и постконфликтного восстановления, азербайджанский опыт становится востребованным на глобальном уровне.

Фактически сегодня Баку предлагает миру не абстрактные концепции, а работающие модели.

Не менее показательно и то, что руководство ООН отдельно отметило добровольную финансовую поддержку Азербайджаном программ UN-Habitat. Это еще один важный элемент новой международной роли страны. Азербайджан все чаще выступает не только площадкой для глобального диалога, но и государством, инвестирующим в международные инициативы и развитие глобальных институтов.

В этом контексте WUF13 становится для Азербайджана гораздо большим, чем просто международная конференция.

Это демонстрация институциональной зрелости государства, его управленческих возможностей и способности формировать международную повестку. Более того, речь идет уже о попытке закрепить за Баку статус одного из глобальных центров обсуждения вопросов устойчивого развития, городской трансформации и постконфликтного восстановления.

Именно поэтому Всемирный форум городов в Баку имеет не только урбанистическое, но и серьезное геополитическое измерение.

На фоне глобальной турбулентности, кризисов и растущей конкуренции за влияние Азербайджан демонстрирует редкую для современного мира способность совмещать внутреннюю трансформацию с активным международным позиционированием.

Сегодня Баку уже не просто принимает международные форумы. Азербайджанская столица постепенно превращается в пространство, где формируются новые международные стандарты, которые начинают восприниматься как эффективная и применимая практика для глобальных платформ. Азербайджанский опыт в сфере организации масштабных мероприятий, устойчивого градостроительства и постконфликтного восстановления все активнее рассматривается UN-Habitat как модель, заслуживающая институционального закрепления.

И если сегодня в системе ООН уже говорят о «Бакинских стандартах WUF13», значит, речь идет не просто об успешном форуме или удачной организации мероприятия. Речь идет о формировании нового уровня международного влияния Азербайджана — влияния, при котором Баку начинает участвовать не только в глобальных дискуссиях, но и в создании правил, по которым эти дискуссии будут проходить в будущем.