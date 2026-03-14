Масштабные работы по очистке в преддверии Новруза в Баку - ФОТО

В преддверии одного из самых дорогих праздников азербайджанского народа - Новруза - в субботу, 14 марта, Исполнительной властью города Баку были проведены широкомасштабные работы по очистке под девизом «Встретим праздник Новруз в чистом городе».

Целью мероприятий стало повышение уровня санитарной чистоты столицы и уход за существующими зелеными насаждениями.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, коммунальные службы столицы с привлечением спецтехники промыли основные улицы, проспекты, а также внутриквартальные и междворовые дороги с использованием моющих средств, безвредных для растений и животных. Сотрудниками служб была осуществлена мойка проспектов и улиц, краев тротуаров, бордюров, фонарных столбов, дорожных ограждений и скамеек в парках и местах отдыха. Также были проведены работы по очистке во дворах и жилых кварталах.

Приведены в порядок витрины объектов общественного питания, торговли и других предприятий, вокруг них создана чистота.

Сотрудники Бакинского городского Объединения озеленительного хозяйства промыли деревья вдоль основных магистральных дорог и проспектов, произвели рыхление почвы в приствольных кругах, обеспечили агротехнический уход и внесение натуральных удобрений. В то же время, для эстетического удовольствия жителей и гостей столицы были высажены разноцветные цветы и созданы флористические композиции.

Работы по озеленению и очистке столицы, связанные с весенним сезоном, будут продолжены.