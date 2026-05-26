Сын основателя Mango временно покинул посты в компании на фоне расследования гибели отца

Сын основателя испанского модного бренда Mango Исака Андика объявил сотрудникам компании о том, что временно покидает свои должности, однако сохранит ответственность за «семейные, деловые и социальные проекты».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на FashionNetwork.

Речь идёт о двух позициях: вице-президента совета директоров Mango и президента холдинга Mango MNG Holding, через который семья Андик контролирует 95% акций компании. С начала 2025 года Джонатан Андик сосредоточился на управлении активами через семейный холдинг Punta Na Holding, S.A., председателем которого он является.

Поводом для решения стало уголовное преследование. 14 декабря 2024 года основатель Mango Исак Андик - богатейший человек Каталонии - погиб, упав с высоты около 150 метров во время похода со старшим сыном к пещерам Салнитре в Кольбато близ Барселоны. Джонатан Андик находился рядом и стал единственным свидетелем произошедшего.

Следствие обратило внимание на несоответствия в двух показаниях Джонатана - в частности, о его местонахождении в момент падения, месте парковки и том, фотографировал ли он что-либо во время прогулки. Также возникли вопросы к обстоятельствам самого падения: по мнению следователей, на этом участке маршрута трудно упасть без постороннего воздействия.

19 мая 2026 года барселонский суд официально признал Джонатана Андика подозреваемым в расследовании гибели отца. Суд конфисковал его паспорт, запретил покидать страну и обязал еженедельно являться на отметку. Джонатан был освобождён после внесения залога в размере одного миллиона евро.

Семья Андик настаивает на невиновности Джонатана, заявляя, что «законных доказательств против него нет и не будет».

