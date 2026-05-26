 Сын основателя Mango временно покинул посты в компании на фоне расследования гибели отца | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Сын основателя Mango временно покинул посты в компании на фоне расследования гибели отца

Феликс Вишневецкий15:02 - Сегодня
Сын основателя Mango временно покинул посты в компании на фоне расследования гибели отца

Сын основателя испанского модного бренда Mango Исака Андика объявил сотрудникам компании о том, что временно покидает свои должности, однако сохранит ответственность за «семейные, деловые и социальные проекты».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на FashionNetwork.

Речь идёт о двух позициях: вице-президента совета директоров Mango и президента холдинга Mango MNG Holding, через который семья Андик контролирует 95% акций компании. С начала 2025 года Джонатан Андик сосредоточился на управлении активами через семейный холдинг Punta Na Holding, S.A., председателем которого он является.

Поводом для решения стало уголовное преследование. 14 декабря 2024 года основатель Mango Исак Андик - богатейший человек Каталонии - погиб, упав с высоты около 150 метров во время похода со старшим сыном к пещерам Салнитре в Кольбато близ Барселоны. Джонатан Андик находился рядом и стал единственным свидетелем произошедшего.

Следствие обратило внимание на несоответствия в двух показаниях Джонатана - в частности, о его местонахождении в момент падения, месте парковки и том, фотографировал ли он что-либо во время прогулки. Также возникли вопросы к обстоятельствам самого падения: по мнению следователей, на этом участке маршрута трудно упасть без постороннего воздействия.

19 мая 2026 года барселонский суд официально признал Джонатана Андика подозреваемым в расследовании гибели отца. Суд конфисковал его паспорт, запретил покидать страну и обязал еженедельно являться на отметку. Джонатан был освобождён после внесения залога в размере одного миллиона евро.

Семья Андик настаивает на невиновности Джонатана, заявляя, что «законных доказательств против него нет и не будет».

Читайте по теме:

В Испании сына основателя компании Mango заподозрили в убийстве отца

Сына основателя Mango задержали по подозрению в убийстве отца

Суд принял решение по делу сына основателя Mango, подозреваемого в убийстве отца

Поделиться:
521

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ со священным Гурбан байрамы

Общество

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

Общество

В Баку выпал сильный град - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Инвестиционный потенциал Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов ...

Общество

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Стали известны результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

В бакинском метро зафиксированы сбои в графике движения поездов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО 

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Бесплатные билеты на поезд Баку–Тбилиси: в АЖД назвали категорию граждан, имеющих право на льготу

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Последние новости

Утверждена Госпрограмма по расширению финансовой инклюзивности 

Сегодня, 18:00

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Сегодня, 17:55

Стали известны результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Сегодня, 17:53

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

Сегодня, 17:50

В бакинском метро зафиксированы сбои в графике движения поездов

Сегодня, 17:43

Эмин Агаларов прокомментировал планы по созданию собственного футбольного клуба

Сегодня, 17:40

Рубио выразил поддержку Армении в построении «независимого будущего»

Сегодня, 17:38

Эмин Агаларов рассказал, чем удивит DREAM FEST 2026

Сегодня, 17:35

«Каждая поездка - это борьба»: отец Ругийи Садыговой о тяжелом лечении дочери и надежде на спасение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

Анонсирован переезд DREAM FEST на новую масштабную площадку

Сегодня, 17:30

Армения и США парафировали рамочное соглашение по проекту TRIPP

Сегодня, 17:27

Эмин Агаларов привлечет Евгения Плющенко к новому проекту в Баку 

Сегодня, 17:25

Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Госпремий в области науки и культуры 

Сегодня, 17:20

Рубио назвал высшим приоритетом для США расширение связей с Арменией

Сегодня, 17:16

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ со священным Гурбан байрамы

Сегодня, 17:08

Рубио: путь Трампа открывает дорогу к миру для Армении и региона Южного Кавказа

Сегодня, 17:05

Глава МИД Армении: мы подняли стратегическое партнерство с США на новый уровень

Сегодня, 17:02

Рауф Алиев награжден орденом «За службу Отечеству»

Сегодня, 16:59

Пашинян заверил, что выборы в Армении не будут сфальсифицированы

Сегодня, 16:55

В Баку выпал град диаметром до 4 мм

Сегодня, 16:52
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25