Шойгу: Армения больше не утруждает себя новыми предлогами для отказа от ОДКБ

Армения в последнее время даже не утруждает себя поиском предлога для отказа от участия в мероприятиях по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу журналистам по итогам заседания Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

«Я бы демаршем это не стал называть, они просто не участвуют, но каждый раз под надуманным предлогом, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об отказе участия Армении в данном заседании. — В последнее время даже не утруждают себя тем, чтобы менять предлоги, почему они не участвуют, он все время один — это отсутствие реакции сил ОДКБ, когда были события вокруг Карабаха, связанные с конфликтами между Арменией и Азербайджаном. Но ОДКБ — это оборонительная организация, и мы, естественно, по всем нашим уставным документам реагируем тогда, когда к нам обращаются за защитой, когда на страну нападают. С одной стороны, на Армению и ее территорию никто не нападал, это первое, но что не менее важно, это со стороны Армении не было никакого запроса оказания помощи в этом конфликте».