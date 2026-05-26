В городе Агдам еще 110 семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня семьям, прибывшим в город Агдам с очередной группой переселенцев, были вручены ключи от новых квартир.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в город Агдам было переселено 417 человек — в общей сложности 110 семей. Возвращающиеся в Агдам с группой переселенцев — это семьи, которые были временно размещены в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.

Выступившие передали свои поздравления жителям, вернувшимся на родную землю, и пожелали им благополучной жизни.

Затем семьям были вручены ключи от квартир. Жители города Агдам, переживающие радость возвращения в родные края, с чувством счастья разместились в своих новых квартирах в жилом комплексе №2.

Отметим, что в жилом комплексе номер 2, охватывающем территорию более 13 гектаров, построено 60 зданий. В целом в комплексе насчитывается 1268 квартир, из которых 114 — однокомнатные, 464 — двухкомнатные, 536 — трехкомнатные и 154 — четырехкомнатные. На территории проведены масштабные работы по благоустройству и созиданию, проложены внутренние дороги, созданы спортивные и детские игровые площадки, велосипедная дорожка, а также наземные и подземные автомобильные парковки.

В город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, на данном этапе в город Агдам возвращаются 110 семей (417 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.