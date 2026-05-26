 Полезные рекомендации от AZAL по багажу для более комфортного путешествия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Полезные рекомендации от AZAL по багажу для более комфортного путешествия

First News Media14:50 - Сегодня
Полезные рекомендации от AZAL по багажу для более комфортного путешествия

Безопасная и своевременная доставка багажа остается одним из ключевых факторов, формирующих общее впечатление пассажиров от поездки.

Azerbaijan Airlines ежедневно обрабатывает тысячи единиц багажа используя цифровые системы отслеживания и скоординированные операционные процессы, обеспечивающие точную сортировку, контроль и доставку по маршрутам следования.

Предварительное ознакомление с правилами перевозки багажа и понимание процедур в нестандартных ситуациях, способствуют более спокойному и предсказуемому путешествию.

Задержка, утеря или повреждение багажа: что важно знать пассажирам

Обращения по вопросам багажа рассматриваются в соответствии с международными авиационными стандартами, каждый случай анализируется индивидуально. Несмотря на высокий уровень координации багажных процессов, отдельные сбои все же возможны. Они могут быть связаны с неблагоприятными погодными условиями, высокой нагрузкой в транзитных зонах, техническими особенностями обработки багажа, а также повреждением или утерей багажных бирок. В результате багаж может прибыть с задержкой, быть ошибочно направлен по другому маршруту либо получить повреждения в процессе транспортировки.

  • В подобных случаях пассажирам рекомендуется незамедлительно обратиться в службу Lost and Found в аэропорту прибытия и оформить акт о неисправности багажа (Property Irregularity Report — PIR). После регистрации обращения пассажиру предоставляется уникальный номер для отслеживания багажа (file reference или locator number), позволяющий контролировать дальнейший процесс розыска. На основании регистрационного номера начинается процесс расследования, а при появлении любой информации о багаже пассажир может использовать этот номер для получения подробной информации о статусе обращения.
  • Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в AZAL по электронной почте [email protected] или по телефону (+994 12) 497 26 00 (внутренние номера 30-81 и 22-05).
  • Заявление по поводу утерянного или поврежденного багажа также можно подать через специальную форму на официальном сайте AZAL:
    https://www.azal.az/az/information/baggage/lost

При возникновении любых проблем с багажом AZAL оперативно оказывает пассажирам необходимую поддержку, обеспечивает максимально быстрое урегулирование ситуации и, при необходимости, принимает соответствующие меры в рамках действующих правил. Кроме того, в соответствии с международной практикой пассажир направляется в специализированную сервисную компанию для ремонта поврежденного багажа.

Важно учитывать, что повреждение или задержка багажа могут произойти не только в аэропорту вылета или прилета, но и в других аэропортах по маршруту следования. В таких случаях пассажирам важно объективно оценивать весь процесс, чтобы определить, на каком именно этапе багаж был задержан или поврежден.

Пять практических рекомендаций для более комфортного путешествия

Комфортное путешествие зависит не только от качества услуг авиакомпании, но и от внимательной подготовки пассажиров к поездке. Несколько простых рекомендаций помогут избежать неприятных ситуаций с багажом, сэкономить время в сделать путешествие более удобной и спокойной.

1. Ознакомьтесь с правилами провоза багажа до вылета
Пассажирам рекомендуется заранее проверить допустимые нормы веса и габаритов багажа, чтобы избежать задержек и дополнительных расходов в аэропорту. При необходимости оформления дополнительного багажа AZAL рекомендует приобретать его через официальный сайт, где стоимость может быть до 10% ниже по сравнению с оформлением в аэропорту. Подробная информация доступна по ссылке: https://www.azal.az/az/information/baggage/

2. Разместите на багаже контактную информацию
Багажная бирка с контактными данными помогает сотрудникам авиакомпании быстрее идентифицировать багаж и вернуть его пассажиру при необходимости.

3. Удалите старые багажные наклейки
Старые багажные наклейки с предыдущих рейсов могут затруднять считывание штрих-кодов и повышать риск ошибочной маршрутизации багажа.

4. Предусматривайте достаточное время для пересадки
При транзитных перелетах процессы обработки багажа становятся более сложными. Для маршрутов с пересадками рекомендуется оформлять билеты в рамках одного бронирования и закладывать не менее двух часов на пересадку.

5. Сохраняйте багажную квитанцию до завершения поездки
Багажная бирка, выдаваемая при регистрации, является основным документом при обращении в случае задержки, повреждения или утери багажа.

Более надежный и прозрачный багажный сервис

Благодаря цифровым решениям, постоянному совершенствованию операционных процессов и ориентированному на пассажира подходу AZAL продолжает повышать надежность системы обработки багажа по всей маршрутной сети. Четкие процедуры, своевременное информирование пассажиров и применение современных технологий делают багажные процессы более прозрачными, оперативными и эффективными.

Поделиться:
421

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ со священным Гурбан байрамы

Общество

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

Общество

В Баку выпал сильный град - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Инвестиционный потенциал Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов ...

Общество

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Стали известны результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

В бакинском метро зафиксированы сбои в графике движения поездов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В центре Баку эти улицы переводят в пешеходный режим - ФОТО

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО 

В Баку ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди и грозы 

Последние новости

Утверждена Госпрограмма по расширению финансовой инклюзивности 

Сегодня, 18:00

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

Сегодня, 17:55

Стали известны результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Сегодня, 17:53

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

Сегодня, 17:50

В бакинском метро зафиксированы сбои в графике движения поездов

Сегодня, 17:43

Эмин Агаларов прокомментировал планы по созданию собственного футбольного клуба

Сегодня, 17:40

Рубио выразил поддержку Армении в построении «независимого будущего»

Сегодня, 17:38

Эмин Агаларов рассказал, чем удивит DREAM FEST 2026

Сегодня, 17:35

«Каждая поездка - это борьба»: отец Ругийи Садыговой о тяжелом лечении дочери и надежде на спасение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

Анонсирован переезд DREAM FEST на новую масштабную площадку

Сегодня, 17:30

Армения и США парафировали рамочное соглашение по проекту TRIPP

Сегодня, 17:27

Эмин Агаларов привлечет Евгения Плющенко к новому проекту в Баку 

Сегодня, 17:25

Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Госпремий в области науки и культуры 

Сегодня, 17:20

Рубио назвал высшим приоритетом для США расширение связей с Арменией

Сегодня, 17:16

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ со священным Гурбан байрамы

Сегодня, 17:08

Рубио: путь Трампа открывает дорогу к миру для Армении и региона Южного Кавказа

Сегодня, 17:05

Глава МИД Армении: мы подняли стратегическое партнерство с США на новый уровень

Сегодня, 17:02

Рауф Алиев награжден орденом «За службу Отечеству»

Сегодня, 16:59

Пашинян заверил, что выборы в Армении не будут сфальсифицированы

Сегодня, 16:55

В Баку выпал град диаметром до 4 мм

Сегодня, 16:52
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25