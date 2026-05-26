Иран назвал условие возобновления переговоров с США
Иран не пойдет на возобновление переговоров с США до тех пор, пока они не разблокируют иранские активы за рубежом.
Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
По его информации, иранские переговорщики в ходе своего визита в Катар пытаются устранить последние разногласия по поводу механизма доступа к замороженным ранее средствам.
Ранее агентство Tasnim проинформировало, что около $24 млрд иранских средств могут быть разморожены в рамках меморандума о взаимопонимании, который станет частью сделки о мире между Тегераном и Вашингтоном.
