Иран назвал условие возобновления переговоров с США

Иран не пойдет на возобновление переговоров с США до тех пор, пока они не разблокируют иранские активы за рубежом.

Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По его информации, иранские переговорщики в ходе своего визита в Катар пытаются устранить последние разногласия по поводу механизма доступа к замороженным ранее средствам.

Ранее агентство Tasnim проинформировало, что около $24 млрд иранских средств могут быть разморожены в рамках меморандума о взаимопонимании, который станет частью сделки о мире между Тегераном и Вашингтоном.