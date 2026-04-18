Трагедия в Диярбакыре: удар молнии унес жизни двух школьников

В районе Эргани турецкой провинции Диярбакыр произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает издание Habertürk, в результате удара молнии в дерево во дворе начальной школы погибли двое детей, еще один ребенок находится в критическом состоянии.

Инцидент случился в утренние часы. По предварительным данным, молния ударила в дерево, под которым в тот момент укрывались дети. В результате разряда пострадали: Серкан Йылдырым (13 лет), Касым Йылдырым (14 лет) и еще один школьник, имя которого не разглашается.

На место происшествия была немедленно вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Несмотря на все усилия врачей, двоюродных братьев — Серкана и Касыма Йылдырым — спасти не удалось.

Третий пострадавший в настоящее время проходит лечение в Учебно-исследовательской больнице имени Гази Яшаргиля в Диярбакыре. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту происшествия начато официальное расследование. Местные власти и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.