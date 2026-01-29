 «Здоровье начинается с души»: Нана Агамалиева прокомментировала слухи об анорексии - ВИДЕО | 1news.az | Новости
«Здоровье начинается с души»: Нана Агамалиева прокомментировала слухи об анорексии - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:15 - Сегодня
Появление телеведущей канала ATV Наны Агамалиевой на дне рождения народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Внимание пользователей привлекли заметные изменения во внешности телеведущей - в частности, её резкое похудение. В комментариях стали появляться предположения о возможных проблемах со здоровьем, некоторые пользователи даже начали высказывать версию об анорексии, отмечая, что худоба выглядит «болезненной» и «неестественной».

Тема быстро получила широкий резонанс и стала поводом для массовых обсуждений, догадок и обеспокоенных комментариев в соцсетях о состоянии здоровья телеведущей, которая также не стала молчать и отреагировала на слухи о возможной анорексии, сделав заявление на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я являюсь выпускницей Азербайджанского государственного медицинского университета и всегда гордилась этим. Все, кто меня знает, понимают, что как врач я всегда отдавала предпочтение здоровому и правильному образу жизни. Но хочу обратить внимание и тех, кто меня не знает: здоровье прежде всего начинается с души. Люди со здоровым духом смотрят на жизнь светлее и сильнее», - отмечает Нана Агамалиева.

Телеведущая подчеркивает, что взгляд каждого человека, является его личным зеркалом: «Живите здорово, правильно питайтесь, занимайтесь спортом. Нашим телом управляет энергия, и именно когда мы приводим эту энергию в движение, человек начинает принимать новые, верные решения, касающиеся своей жизни. Эту жизнь, эту судьбу даровал нам Всевышний. Спешите наполнять ее и свой путь красотой».

Телеведущая подчеркивает, что довольна своей жизнью, отмечая, что любовь телезрителей вдохновляет ее оставаться «в такой красивой, идеальной форме»: «В нашей стране много прекрасных женщин, а азербайджанская женщина в целом - это образец красоты, утончённости и достоинства».

