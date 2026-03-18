First News Media15:13 - 18 / 03 / 2026
В Доме-музее Самеда Вургуна состоялся вечер, посвященный 120-летию поэта - ФОТО

17 марта в Доме-музее Самеда Вургуна состоялся литературно-музыкальный вечер, приуроченный к 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта.

С приветственной речью выступил директор музея Вургун Векилов, поздравив всех с праздником Новруз и отметив широкий масштаб празднования юбилея поэта. После слово было передано руководителю проекта «Gənc Şairlər» Лале Гасановой.

Лала Гасанова отметила, что участники подготовили программу на четырёх языках — азербайджанском, русском, английском и французском, — представив произведения Самеда Вургуна в различных интерпретациях.

Она также выразила благодарность руководству музея за поддержку инициативы и создание условий для творческого развития детей.

В рамках вечера выступили юные участники проекта: Кямал Искендерли, Джахан Искендерли, Тамерлан Искендерли, Айхан Расулзаде, Говхар Алекперли, Джаннат Мамедова, Фатима Керимли, Ирада Хасилова, Эмилия Мамедова, Алиса Тишкевич, Алия Тагиева, Амина Гусейнбейли, Сафия Омарова, Эсмэр Ибадова, Ясмин Даянова, Айла Алекперли, Бану Горчиева, Марьям Бабаева, Тамилла Ахмедова, Аян Амирасланлы, Диана Ханмамедли, Азиза Мамедова, Хадиджа Нагиева, Нармин Аллахвердиева, Эльмира Асадова, Ибрагим Алимзаде, Фатех Мамедов, Фарахханим Мамедова, Нариман Эрзиманов, Эмилия Гасымова, Эмине Карадаг, Камила Магеррамова.

Музыкальную часть программы украсили выступления Ирады Хасиловой с произведением Тофика Гулиева «На берегу озера» и Имрана Шихиева, исполнившего прелюдию Арифа Меликова.

Органтзаторами мероприятия выступили: Дом-музей Самеда Вургуна, детский литературный проект «Gənc Şairlər».

В завершение мероприятия все участники были награждены благодарственными сертификатами, а руководитель проекта Лала Гасанова — благодарственной грамотой.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

