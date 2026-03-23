Архитектурное наследие Абшерона: мечеть Гурбан бека - ФОТО

Абшеронский полуостров издавна славится своим неповторимым архитектурным обликом, в котором тесно переплелись века истории, мастерство зодчих и утончённая восточная эстетика.

Здесь, среди каменных улиц древних деревень возвышаются десятки мечетей - от скромных сельских молелен до величественных образцов культового зодчества. Одной из таких жемчужин является мечеть в селении Рамана - здание, в котором гармонично соединились духовная значимость и художественная ценность.

Мечеть Гурбан бека, построенная в 1905 году. Многие исследователи считают, что её автором является Зивер-бек Ахмедбеков. Это одно из наиболее выразительных сооружений деревни, которое объединяет строгую гармонию пропорций, изящную каменную резьбу и характерный дух восточной архитектуры.

Архитектура мечети представляет собой синтез классических приёмов ширвано-абшеронской школы и элементов европейских традиций. Этот уникальный сплав стилей проявляется в деталях пластики и общей композиции, выделяя мечеть среди других культовых сооружений региона. Пространство участка и площадь около мечети воспринимаются достаточно динамично благодаря удачной планировочной структуре.

Главным акцентом фасада является парадный арочный вход, украшенный изысканной каменной резьбой с орнаментами. В рисунках угадываются мотивы растительных завитков, геометрических переплетений и традиционных исламских форм, что подчёркивает связь с восточным художественным наследием и словно открывает путь в духовный мир. Над входом расположен небольшой арочный оконный проём придающим порталу вертикальную устремлённость и завершённость композиции.

На фасаде сохранилась китабе - резная надпись на камне, содержащая историческую информацию о времени строительства. Эти надписи не только фиксируют факт возведения, но и служат важным художественным элементом, подчёркивающим подлинность и уникальность сооружения.

Уникальность здания проявляется не только в масштабах, но и в сложном построении объёмных элементов, формирующих гармоничное и цельное архитектурное пространство квартала. Молитвенный зал мечети особенно интересен своей трёхнефной планировкой, которая позволяет раскрыть объёмное и монументальное внутреннее пространство с мощными колоннами. Оконные проёмы вытянуты вверх и увенчаны полукруглыми арками, что визуально облегчает тяжесть каменных стен и наполняет интерьер естественным светом. Внутреннее убранство мечети отличается лаконичностью и утончённостью: отсутствует излишняя роскошь, вместо неё - восточная гармония и правильные пропорции. Орнаментальная отделка выполнена в ненавязчивом стиле, с элементами исламских узоров.

Цвет интерьера, мягкое освещение и аккуратные архитектурные детали создают атмосферу умиротворения и тишины, столь важную для молитвенного пространства.

Здание выложено из тщательно отёсанного местного известняка камня, который веками использовался в строительстве на Абшероне благодаря своей прочности и тёплому золотисто-бежевому оттенку.

В советское время здание мечети использовалось в разных целях, в том числе как цех. Для заноса оборудования была пробита дополнительная дверь. Но, к счастью, само сооружение не было разрушено и сохранилось до наших дней. По словам старожилов, у мечети когда-то возвышался величественный, богато декорированный минарет, придававший ей особую красоту и гармонию, однако он был разрушен.

Рядом с мечетью сохранились жилые дома и небольшие сооружения, такие как хамам, что дополнительно подчёркивает значимость этого исторического пространства. Мечеть Гурбан бека - не только религиозный объект, но и важный архитектурный памятник Абшеронского полуострова начала XX века. Этот памятник архитектуры, построенный мастерами, глубоко понимающими архитектурные традиции региона и по сей день остаётся живым символом культурного наследия, сохраняя свою атмосферу и величие.

Автор Вахид Шукюров