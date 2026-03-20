​​​​​​​Назначен новый заместитель министра цифрового развития и транспорта

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Рашад Гасанов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.

Отметим, что Рашад Гасанов родился в 1987 году в Шамкирском районе.

В 2004-2008 годах он получил степень бакалавра по специальности «Международные экономические отношения» в Азербайджанском государственном экономическом университете, а в 2009-2010 годах - степень магистра по управлению экономическим и финансовым секторами в Университете Глазго (Великобритания).

В 2016 году ему была присвоена степень доктора философии (PhD) по экономике в Университете Дикина (Австралия).

Рашад Гасанов работал экономистом в Центральном банке Азербайджанской Республики, экономистом и главным экономистом в Министерстве финансов Австралии, старшим преподавателем в Университет ADA, консультантом и макроэкономистом в австралийском офисе Всемирного банка, а также экономистом в офисе координатора-резидента ООН в Азербайджане.

С 2021 года занимал должность советника министра цифрового развития и транспорта.

