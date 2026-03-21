Из Баку в регионы за день выехали более 13 тыс пассажиров

20 марта из Баку в регионы 370 рейсами было перевезено 13 тысяч 703 пассажира.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), для обеспечения бесперебойности перевозок и удовлетворения спроса пассажиров было выполнено 150 дополнительных рейсов.

60 процентов пассажиров совершили поездку, приобретя билеты онлайн через портал «biletim.az».

Гражданам рекомендуется приобретать билеты онлайн через портал «biletim.az», чтобы добираться до места назначения более комфортно и безопасно.