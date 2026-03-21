На автодороге Муганлы–Исмаиллы произошел оползень - ФОТО

В Агсуинском районе зафиксирован оползень.

Инцидент произошел на участке автомобильной дороги Муганлы – Исмаиллы, проходящем по территории Агсуинского района. В полосе отвода дороги произошел сдвиг почвы, образовались глубокие овраги. Несмотря на это, на проезжей части дороги проблем не наблюдается.

Руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Анар Наджафли сообщил, что оползень зафиксирован не на проезжей части, а в защитной полосе. По его словам, в ходе предварительного визуального и технического осмотра было установлено, что происшествие не затронуло основные конструктивные элементы и дорожное покрытие.

Представитель AAYDA добавил, что в несущей способности и эксплуатационных показателях дороги негативных изменений не выявлено. В связи со сложившейся ситуацией профильным структурам даны оперативные поручения, планируется проведение инженерно-технических мероприятий по устранению причин оползня и минимизации потенциальных рисков. Было отмечено, что в кратчайшие сроки работы по восстановлению и укреплению территории будут завершены.

Отметим, что в настоящее время в связи с праздничными днями поток транспорта из столицы в регионы увеличился, и в данном направлении также наблюдается плотность движения автомобилей.

Источник: Азертадж