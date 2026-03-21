 PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов - ФОТО

Начиная с 2023-го года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей не достигших 18-ти лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год и Дня солидарности азербайджанцев мира , Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

В связи с праздниками Новруз и Рамазан праздничные наборы с начала марта доставляются семьям шехидов сетью супермаркетов «Bravo» при поддержке волонтёров Общественного объединения «Региональное развитие».

В состав праздничных наборов входят различные продовольственные продукты.

Отметим, что с 2024 года в программу также включены дети лиц, погибших в ходе антитеррористических мероприятий. В настоящее время проект охватывает более 1000 семей и свыше 2000 детей шехидов, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войны, в послевоенный период, в ходе сентябрьских провокаций, а также антитеррористических мероприятий.

Напомним, что действующая программа также включает поддержку в сферах образования и здравоохранения.

Поделиться:
527

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40