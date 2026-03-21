С начала войны Иран выпустил 850 ракет и БПЛА по Израилю

Иранские вооруженные силы за время конфликта в регионе запустили по различным объектам на территории арабских стран Персидского залива более 4,9 тыс. ракет различного типа и беспилотников и 850 ракет и БПЛА по Израилю.

Такие данные привел телеканал Al Hadath.

По его сведениям, в общей сложности с начала эскалации по настоящее время "Иран выпустил по территории государств Персидского залива 4 911 ракет и БПЛА, по территории Израиля - 850 ракет и беспилотников.

Телеканал также указывает, что иранские силы направили на объекты, расположенные в соседних государствах, 1 119 ракет, а по израильской территории выпустили 300 ракет.

Источник: ТАСС

