Кандидат от Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам человека

15 июня в Нью-Йорке в рамках 42-го заседания стран-участниц Международного пакта о гражданских и политических правах кандидат от Азербайджанской Республики был избран членом Комитета ООН по правам человека (ICCPR) на 2027–2030 годы.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На выборах, прошедших в условиях высокой международной конкуренции, наряду с Азербайджаном кандидаты из 16 стран боролись за девять вакантных мест в Комитете.

Выдвинутый Азербайджанской Республикой профессор международного права Женевского института международных отношений Фуад Зарбиев набрал наибольшее количество голосов уже в первом туре голосования, заручившись поддержкой 131 страны, и был избран членом Комитета.

Комитет ООН по правам человека является органом, осуществляющим контроль за выполнением Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. Комитет состоит из 18 независимых экспертов, рассматривает выполнение странами-участницами своих обязательств по Пакту и играет важную роль в развитии международного права в области прав человека.