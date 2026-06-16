С медперсонала бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи собирают деньги? - ВИДЕО

В соцсетях распространилась информация о якобы сборе денежных средств с врачей, медсестёр и других сотрудников Гарадагской районной станции скорой и неотложной медицинской помощи №20 в Баку.

Как сообщил Baku.tv, утверждается, что с каждого сотрудника ежемесячно требовали по 10 манатов, а переводы осуществлялись на счёт Фарганы Гюльбалаевой — помощницы руководителя станции Буньята Хагвердиева.

В свою очередь, Буньят Хагвердиев заявил, что по данному факту была проведена проверка со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), по итогам которой нарушений выявлено не было.