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В Китае закрыли 12 тысяч специальностей в университетах из-за ИИ

First News Media19:20 - Сегодня
В Китае закрыли 12 тысяч специальностей в университетах из-за ИИ

Китайские университеты проводят одну из крупнейших реформ высшего образования за последние годы, массово пересматривая перечень академических программ в пользу специальностей, связанных с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Southern China Morning Post.

Согласно данным Министерства образования КНР, с 2021 по 2025 год в Китае было закрыто или временно приостановлено около 12,2 тыс. программ бакалавриата. За тот же период университеты открыли порядка 10,2 тыс. новых направлений. В общей сложности изменения затронули более 30% образовательных программ китайских вузов.

Наиболее серьезное сокращение коснулось гуманитарных дисциплин, искусства, иностранных языков и менеджмента. Эти направления все чаще рассматриваются как перенасыщенные специалистами и менее востребованные на фоне активного внедрения технологий автоматизации и ИИ.

Дополнительным стимулом для реформы стала ситуация на рынке труда. По данным китайских властей, уровень безработицы среди молодежи превышает 16%, что усиливает давление на образовательную систему.

Освободившееся место занимают новые специальности, ориентированные на стратегические технологические отрасли. В частности, ряд университетов уже запустил программы по так называемому «воплощенному интеллекту» — направлению, связанному с интеграцией ИИ в робототехнику, промышленность и инженерные комплексы.

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