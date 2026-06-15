Каллас: ЕС готовит меры торговой поддержки для Армении

Евросоюз разрабатывает масштабный пакет экономической помощи, чтобы поддержать диверсификацию армянской экономики и защитить республику от несправедливых торговых ограничений, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза обсудили дальнейшее развитие отношений с Ереваном. По итогам заседания стало известно о разработке новых механизмов помощи республике, передает РИА «Новости».

Каллас подчеркнула важность диверсификации армянского рынка. «Мы говорили не только о выборах, но и о том, что будет дальше… Сегодня министры обсудили, как мы можем еще больше укрепить устойчивость Армении и помочь ей в экономической диверсификации… ЕС уже работает над крупным пакетом экономической поддержки, который поможет Армении противостоять несправедливым торговым ограничениям», – заявила политик.