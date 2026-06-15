Два азербайджанских боксера начали Кубок мира с победы

В китайском городе Гуйян стартовал Кубок мира по боксу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день рейтингового соревнования на ринг вышли два спортсмена сборной Азербайджана.

Соперником Субхана Мамедова в рамках 1/8 финала в весовой категории 50 кг стал Риши Сингх из Индии. Азербайджанский чемпион мира, завершивший все три раунда в свою пользу, в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27). Во втором поединке 19 июня он встретится с Асилбеком Жалиловым (Узбекистан), который автоматически миновал первый этап.

Мухаммедали Аширалиев (60 кг) также одержал победу в первой встрече. Боксер, победивший Якуба Кшпета (Польша) со счетом 3:2 (29:28, 28:29, 27:30, 27:30, 29:28), в 1/8 финала испытает силы против Луиса Габриэля (Бразилия). Поединок состоится 17 июня.

Отметим, что сборная Азербайджана отправилась на Кубок мира в составе 8 боксеров.