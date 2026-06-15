 Испанского футболиста Рафу Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Испанского футболиста Рафу Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы

First News Media22:00 - 15 / 06 / 2026
Испанского футболиста Рафу Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы

Испанского нападающего «Эльче» Рафу Мира приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о сексуальном насилии и причинении телесных повреждений, сообщают СМИ. Футболист также должен будет выплатить пострадавшей €64 000 в качестве компенсации

Ранее испанский футболист Рафа Мир и его друг Пабло Хара были арестованы по подозрению в сексуальном насилии и причинении телесных повреждений двум девушкам. По данным СМИ, предполагаемый инцидент произошел в сентябре 2024 года в доме Мира в Бетере, пригороде Валенсии. Позже оба подозреваемых были временно освобождены из-под стражи. При этом им запретили приближаться к потерпевшим и покидать страну.

Как сообщает Marca, суд провинции Валенсия признал Мира виновным по делу о сексуальном насилии и причинении телесных повреждений и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, футболисту назначили запрет на приближение к потерпевшей на расстояние менее 500 м, а также обязали выплатить ей компенсацию в размере €64 000.  Первоначально прокуратура требовала для Мира наказания в виде 10,5 года тюрьмы.

Второй обвиняемый, Пабло Хара, получил 2 года и 6 месяцев тюрьмы по делу о сексуальном насилии, посягательстве на моральную неприкосновенность и причинении легких телесных повреждений. Кроме того, он должен выплатить второй потерпевшей €6 280. Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

«Я не согласен с решением суда, и мы подадим апелляцию в ближайшие дни. Я по-прежнему верю в справедливость», — написал Мир с своих социальных сетях.

Миру 28 лет. Права на футболиста принадлежат «Севилье». В сезоне-2025/26 нападающий выступал за «Эльче» на правах аренды. В составе команды он провел 29 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. По ходу своей игровой карьеры Мир также играл за английские «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», а также испанские «Валенсию», «Лас Пальмас» и «Уэску». Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €4 млн.

Источник: Forbes

Поделиться:
311

Актуально

Политика

Кандидат от Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам человека

В мире

Трамп: Вэнс примет участие в подписании меморандума между США и Ираном

Спорт

Два азербайджанских боксера начали Кубок мира с победы

Общество

Завтра в Азербайджане начинается месяц Мухаррам

Спорт

ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде в стартовом матче

Испанского футболиста Рафу Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы

Два азербайджанских боксера начали Кубок мира с победы

Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Задержанный СГБ Салех Самедов частично признал вину

ЧМ-2026: Мексика одержала победу в матче с ЮАР - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по човгану

Женская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финал Кубка Европы

Последние новости

С медперсонала бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи собирают деньги? - ВИДЕО

Сегодня, 00:03

В США упал стратегический бомбардировщик B-52 - ВИДЕО

15 / 06 / 2026, 23:58

Армения, США, Франция и Греция проведут военные учения

15 / 06 / 2026, 23:35

Мужчина подавился во время еды в бакинском кафе. Его спасли в последний момент — ВИДЕО

15 / 06 / 2026, 23:20

Пассажирка рейса Москва-Нахчыван попыталась открыть дверь самолета, перепутав её с туалетом

15 / 06 / 2026, 22:55

Пезешкиан: Окончательное соглашение с США еще не сформировано

15 / 06 / 2026, 22:42

ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде в стартовом матче

15 / 06 / 2026, 22:30

Тело скончавшейся актрисы сериала «Клюквенный щербет» вынесли из её дома в Стамбуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

15 / 06 / 2026, 22:20

Испанского футболиста Рафу Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы

15 / 06 / 2026, 22:00

Трамп: Вэнс примет участие в подписании меморандума между США и Ираном

15 / 06 / 2026, 21:40

Кандидат от Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам человека

15 / 06 / 2026, 21:20

Трамп заявил, что после окончания конфликта с Ираном займется Украиной

15 / 06 / 2026, 21:00

Два азербайджанских боксера начали Кубок мира с победы

15 / 06 / 2026, 20:40

Каллас: ЕС готовит меры торговой поддержки для Армении

15 / 06 / 2026, 20:20

Парламент Венгрии ограничил пребывание на посту премьера двумя четырехлетними сроками

15 / 06 / 2026, 20:00

Вэнс: США обсуждают с Ираном вопрос утилизации обогащенного урана

15 / 06 / 2026, 19:40

В Китае закрыли 12 тысяч специальностей в университетах из-за ИИ

15 / 06 / 2026, 19:20

Внедрение общего тюркского алфавита обсудили в Астане - ФОТО

15 / 06 / 2026, 19:00

Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире

15 / 06 / 2026, 18:50

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Баку–Гянджа: есть пострадавшие - ФОТО

15 / 06 / 2026, 18:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02