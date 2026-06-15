Испанского футболиста Рафу Мира приговорили к 8,5 года тюрьмы

Испанского нападающего «Эльче» Рафу Мира приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы по делу о сексуальном насилии и причинении телесных повреждений, сообщают СМИ. Футболист также должен будет выплатить пострадавшей €64 000 в качестве компенсации

Ранее испанский футболист Рафа Мир и его друг Пабло Хара были арестованы по подозрению в сексуальном насилии и причинении телесных повреждений двум девушкам. По данным СМИ, предполагаемый инцидент произошел в сентябре 2024 года в доме Мира в Бетере, пригороде Валенсии. Позже оба подозреваемых были временно освобождены из-под стражи. При этом им запретили приближаться к потерпевшим и покидать страну.

Как сообщает Marca, суд провинции Валенсия признал Мира виновным по делу о сексуальном насилии и причинении телесных повреждений и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, футболисту назначили запрет на приближение к потерпевшей на расстояние менее 500 м, а также обязали выплатить ей компенсацию в размере €64 000. Первоначально прокуратура требовала для Мира наказания в виде 10,5 года тюрьмы.

Второй обвиняемый, Пабло Хара, получил 2 года и 6 месяцев тюрьмы по делу о сексуальном насилии, посягательстве на моральную неприкосновенность и причинении легких телесных повреждений. Кроме того, он должен выплатить второй потерпевшей €6 280. Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

«Я не согласен с решением суда, и мы подадим апелляцию в ближайшие дни. Я по-прежнему верю в справедливость», — написал Мир с своих социальных сетях.

Миру 28 лет. Права на футболиста принадлежат «Севилье». В сезоне-2025/26 нападающий выступал за «Эльче» на правах аренды. В составе команды он провел 29 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. По ходу своей игровой карьеры Мир также играл за английские «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», а также испанские «Валенсию», «Лас Пальмас» и «Уэску». Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €4 млн.

Источник: Forbes