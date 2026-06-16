Бельгия и Египет стартовали на ЧМ-2026 с ничьей

Сборные Бельгии и Египта не выявили победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, сыграв вничью 1:1.

Египет открыл счёт на 20-й минуте — отличился Эмам Ашур после передачи Мохамеда Салаха. Бельгия сумела отыграться во втором тайме: на 66-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Мохамед Хани.

До конца встречи обе команды имели шансы вырвать победу, однако счёт не изменился. Бельгия и Египет набрали по одному очку и делят промежуточные позиции в группе G.