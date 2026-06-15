Армения, США, Франция и Греция проведут военные учения

Армения с 17 по 25 июня проведет на своей территории ежегодные совместные военные учения с США Eagle Partner.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, в этом году к учениям также присоединятся военнослужащие из Франции и Греции.

Учения пройдут в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Отмечается, что в них примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), Армии США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса (58 участников), Франции (24 участника) и Греции (11 участников). Будут отработаны и реализованы задачи миротворческой деятельности.