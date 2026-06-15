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Пезешкиан: Окончательное соглашение с США еще не сформировано

First News Media22:42 - 15 / 06 / 2026
Пезешкиан: Окончательное соглашение с США еще не сформировано

Договоренности, достигнутые между Ираном и США, являются важным шагом на пути к прекращению войны и началу переговоров, однако окончательное соглашение еще не сформировано.

Об этом на своей странице в социальной сети X написал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Иран подготовился ко всем возможным вариантам развития событий, и внимание правительства сосредоточено на честном служении народу - как при наличии соглашения, так и без него», - отметил он.

По словам Пезешкиана, после интенсивных переговоров был поддержан текст меморандума о взаимопонимании.

«Подлинное намерение Америки уважать права иранского народа должно быть проверено на практике. Указания Верховного лидера сыграли большую роль во включении положений, направленных на защиту национальных интересов Ирана, и за это мы ему благодарны», - заявил президент Ирана.

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