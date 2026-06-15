Внедрение общего тюркского алфавита обсудили в Астане - ФОТО

В Астане состоялось четвертое заседание Комиссии по общему тюркскому алфавиту, организованное Тюркской академией в сотрудничестве с Турецким лингвистическим обществом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Тюркскую академию, в заседании приняли участие члены комиссии из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также представители стран – наблюдателей Тюркской академии, представляющие официальные органы, отвечающие за языковую политику своих государств.

Комиссия была создана в 2022 году в рамках Тюркской академии при координации Организации тюркских государств. На третьем заседании, состоявшемся 11 сентября 2024 года в Баку, был принят общий тюркский алфавит, состоящий из 34 букв.

Открывая заседание, президент Тюркской академии, академик Шаин Мустафаев отметил, что за прошедший период интерес к общему тюркскому алфавиту значительно вырос в академической среде, образовательных учреждениях и общественном пространстве.

«На текущем этапе особую актуальность приобрело согласование единых подходов к его использованию и завершение работы над основными принципами практического применения. В целях популяризации общего тюркского алфавита Тюркская академия подготовила ряд изданий. В 2025 году впервые с его использованием были опубликованы книга Абая Qara Sözder на казахском языке и произведение Чингиза Айтматова Aq Keme на кыргызском языке», - сказал глава академии.

Основной темой заседания стало обсуждение Рекомендаций по внедрению общего тюркского алфавита для тюркских языков, а также согласование принципов и механизмов его практического применения.

В ходе заседания подчеркивалось, что разработанные правила будут направлены Тюркской академией в соответствующие национальные учреждения, языковые организации и партнерские структуры. При этом вопросы их внедрения и применения остаются в компетенции уполномоченных органов каждого государства и рассматриваются в соответствии с его национальным законодательством.

По итогам заседания была подписана Декларация, в которой подтверждена поддержка дальнейшего внедрения общего тюркского алфавита.

Одним из ключевых решений стало одобрение Рекомендательных принципов по его применению, а также рекомендованных вариантов казахского и кыргызского алфавитов, разработанных на основе общего тюркского алфавита.

Документ будет использоваться в качестве общего справочного материала и ориентира для обеспечения согласованного подхода к практическому применению общего тюркского алфавита.

Участники выразили уверенность, что внедрение общего тюркского алфавита будет способствовать укреплению сотрудничества и культурного единства тюркских стран.