Завтра в Азербайджане начинается месяц Мухаррам.

Как сообщает Управление мусульман Кавказа (УМК), 16 июня является первым днем месяца Мухаррам на территории Азербайджана.

В обращении Совета газиев и полномочных представителей Управления мусульман Кавказа к мусульманам страны в связи с началом месяца Мухаррам отмечается, что нанесение себе телесных повреждений различными предметами, пускание крови, обнажение до пояса для избиения груди (синезан) и тому подобные действия во время траурных церемоний, проводимых в течение 60 дней в месяцы Мухаррам и Сафар (особенно во время траура в дни Тасуа и Ашура), неприемлемы с точки зрения религии.

В обращении Совет газиев УМК также довел до сведения своих местных представителей, что газии и имамы должны проводить религиозные церемонии в мечетях, святынях и на принадлежащих им территориях, соблюдая положения Закона «О свободе вероисповедания». Согласно законодательству Азербайджана, во время траурных церемоний не допускается озвучивание лозунгов, наносящих ущерб национально-духовным ценностям и традициям государственности, использование атрибутов, не соответствующих государственной символике, проведение уличных шествий и нарушение общественного порядка.

Отметим, что день Ашура приходится на 25 июня 2026 года.