ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде в стартовом матче

Сборная Испании не смогла начать чемпионат мира 2026 года с победы, сыграв вничью с Кабо-Верде — 0:0 в матче первого тура группы H.

Испанцы владели преимуществом на протяжении большей части встречи и контролировали мяч 74% игрового времени, однако так и не смогли пробить оборону соперника. Главным героем матча стал 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья, который неоднократно спасал свою команду.

Это первая нулевая ничья на чемпионате мира-2026 и первый матч турнира, завершившийся без забитых мячей. Для дебютанта мировых первенств Кабо-Верде этот результат стал историческим достижением, а для Испании — неожиданной потерей очков уже в стартовом туре.