«Туран Товуз» окончательно лишился места в еврокубках

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Туран Товуз» и подтвердил решение УЕФА об отстранении азербайджанского клуба от участия в еврокубках.

Как говорится в заявлении клуба, вердикт, опубликованный 15 июня, оставил в силе решение Апелляционного органа УЕФА от 2 июня. Таким образом, команда не выступит в Лиге конференций сезона-2026/27, несмотря на завоёванную по спортивному принципу путёвку.

Ранее УЕФА отказал «Туран Товуз» в допуске к турнирам из-за несоответствия регламентным требованиям, после чего клуб обратился в CAS, однако решение было оставлено без изменений.