 Три новые дороги Баку: Как Госпрограмма разгрузит центр города и улучшит движение - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Три новые дороги Баку: Как Госпрограмма разгрузит центр города и улучшит движение - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:05 - Сегодня
Три новые дороги Баку: Как Госпрограмма разгрузит центр города и улучшит движение - ВИДЕО

В рамках Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы» предпринимаются важные шаги для комплексного решения существующих транспортных проблем столицы и Абшеронского полуострова.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AYNA.

Быстрая урбанизация и расширение пригородных районов создают новые препятствия для существующей инфраструктуры. Ежедневно десятки тысяч жителей в одно и то же время движутся в центр города или в разные части полуострова, что приводит к серьёзным заторам на основных магистралях. В настоящее время водители, прибывающие с окружных дорог, особенно с трасс M4, M1, M3 - Алят и в целом с дорог вокруг Баку, фактически не стремятся попасть в центр города, однако из-за отсутствия альтернативных маршрутов вынуждены использовать центральные дороги как транзит, то есть проезжать по основным городским магистралям. Поскольку существующие дороги уже не справляются с нагрузкой, водители вынуждены использовать и без того перегруженные центральные артерии.

Одной из ключевых задач Государственной программы, предусмотренных проектами, является обеспечение возможности для участников дорожного движения свободно и беспрепятственно перемещаться в нужном направлении без необходимости въезда в центр города и на перегруженные участки дорог. Именно с этой целью в настоящее время планируется строительство трёх новых масштабных стратегических дорог.
Первым важным проектом является автомобильная дорога Бильгях-Новханы-Хырдалан-M4. Этот масштабный инфраструктурный проект позволит соединить населённые пункты северо-восточной части Абшеронского полуострова с северным направлением и магистралью Баку-Шамахы-Евлах напрямую, минуя центр города. Таким образом будет обеспечена более эффективная транспортная связь с северной и западной зонами.

Вторым значимым проектом является кольцевая автомобильная дорога, соединяющая посёлки Сабунчу и Сулутепе. Она создаст прямое и быстрое транспортное сообщение между Сабунчу на востоке полуострова и посёлком Сулутепе на западе. В условиях быстрого роста населения в районах Сабунчу, Забрат, Кюрдаханы, Сулутепе и Бинагады эта дорога станет новым альтернативным маршрутом. В результате транспортные потоки будут направляться без необходимости въезда на центральные дороги, что существенно снизит городские пробки.

Третьим направлением является кольцевая автомобильная дорога, соединяющая Кольцевую дорогу Баку-1 с проспектом Зии Буниядова. Известно, что в настоящее время Кольцевая дорога Баку-1 неполная, из-за чего на трассу M1, то есть на шоссе Баку–Сумгаит, ложится дополнительная значительная нагрузка. Благодаря этому прямому соединению будет усилена интеграция основных транспортных артерий города. Поток транспорта, прибывающий из Хырдалана и Сумгайыта, сможет двигаться напрямую в сторону станции метро «Кероглу», минуя кольцо «20 Января». Это поможет снизить нагрузку как на центральные дороги, так и на проспект Зия Буниядова.

В нижеприведенном видео AYNA показывает удобства, которые эти проекты принесут гражданам, на конкретных примерах:

- Например, водители, направляющиеся из городов и районов республики, особенно из посёлков Мушфигабад и 28 Мая в сторону Бильгях, смогут совершить эту поездку по автомобильной дороге Бильгях–Новханы–Хырдалан–M4, минуя центр города.

- Желающие выехать из Сулутепе на Аэропортовское шоссе смогут выбрать кольцевую дорогу, соединяющую посёлки Сабунчу и Сулутепе, и передвигаться без пробок и препятствий.

- Или, например, жители Локбатана, отправляющиеся из торговых центров «Бина» и «Садарак» в сторону посёлка Бина, станций метро «Кероглу» или «Ахмедлы» и обратно, смогут использовать кольцевую дорогу, соединяющую Кольцевую дорогу Баку-1 с проспектом Зии Буниядова, которая будет завершена в рамках проекта. Это позволит добираться до места назначения напрямую и без перегрузки центра города.

- Строительство автомобильной дороги Бильгях–M4 уже ведётся, а её ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году. Общая протяжённость этой магистрали составит примерно 29 километров, а число полос -шесть.

Эти три проекта, предусмотренные Государственной программой, обеспечат гражданам возможность свободно перемещаться в нужном направлении без въезда на городские дороги и использования центральных улиц - после их завершения нагрузка на центр города и основные магистрали значительно снизится.

Поделиться:
1190

Актуально

Три новые дороги Баку: Как Госпрограмма разгрузит центр города и улучшит движение ...

Три новые дороги Баку: Как Госпрограмма разгрузит центр города и улучшит движение - ВИДЕО

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 19:20

Сегодня, 19:10

Сегодня, 19:07

Сегодня, 18:45

Сегодня, 18:25

Сегодня, 18:20

Сегодня, 18:15

Сегодня, 18:10

Сегодня, 18:05

Сегодня, 17:58

Сегодня, 17:38

Сегодня, 17:30

Сегодня, 17:25

Сегодня, 17:20

Сегодня, 17:08

Сегодня, 16:58

Сегодня, 16:45

Сегодня, 16:37

Сегодня, 16:30

Сегодня, 16:08
Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40