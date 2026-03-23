Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве жены-учительницы
В отношении Васифа Аббасова, обвиняемого в убийстве своей жены, работавшей учительницей в школе в поселке Говсаны, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
Соответствующее решение принял Сураханский районный суд, удовлетворив ходатайство следственного органа, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.
По данным следствия, 20 марта в районную прокуратуру поступила информация о смерти Парваны Аббасовой (1990 г.р.) от полученных травм.
В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил ее супруг - Васиф Аббасов (1983 г.р.).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Подозреваемый задержан.
