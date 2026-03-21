По подозрению в убийстве 35-летней женщины в Говсане задержан ее муж

В Сураханском районе столицы произошло убийство, инцидент зафиксирован в поселке Говсан.

35-летняя Парвана Аббасова утром была доставлена в больницу с ножевыми ранениями, однако спасти её жизнь не удалось.

В совершении преступления подозревается её супруг — 43-летний Васиф Захид оглу Аббасов. Он задержан сотрудниками полиции и передан следствию. По предварительным данным, инцидент произошёл на почве семейного конфликта, по факту проводится расследование.

Отмечается, что Парвана Аббасова была матерью двоих детей и работала учителем в одной из средних школ поселка Говсан.

Источник: Qafqazinfo