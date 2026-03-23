В Агдаше задержан мужчина по подозрению в убийстве собственной матери

В Агдашском районе Азербайджана полиция задержала сына, подозреваемого в убийстве матери.

23 марта около 06:00 в селе Ашагы Гобуюстю Агдашского района было обнаружено тело Анаханым Абиловой, 1956 года рождения, с телесными повреждениями, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

В результате действий сотрудников полиции был задержан сын женщины, 37-летний Рахиб Абилов, подозреваемый в совершении преступления.

По факту проводится расследование.