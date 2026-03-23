Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шамахы - ФОТО

First News Media12:23 - Сегодня
Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шамахы - ФОТО

23 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса «Ширван Агро» в Шамахинском районе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов проинформировал главу государства о комплексе.

Было отмечено, что целью создания комплекса, занимающего площадь около 100 гектаров, является содействие обеспечению населения страны высококачественной молочной и мясной продукцией, ее экспорту, а также развитию региона, в частности росту занятости в Шамахы и окрестных районах.

В комплексе имеются условия для содержания 9 тыс. голов скота – 3200 голов молочного, 3 тыс. голов мясного крупного рогатого скота и 2800 голов телят. В настоящее время здесь содержится скот голштино-фризской, лимузинской, абердин-ангусской и других пород.

Оборудованный новейшими технологиями и управляемый с помощью инструментов искусственного интеллекта этот комплекс является одним из крупнейших животноводческих предприятий в Кавказском регионе и на пространстве СНГ.

Это первый в нашей стране животноводческий комплекс, использующий альтернативную и зеленую энергию.

В комплексе с целью подготовки высококвалифицированных кадров также будет функционировать Учебно-образовательный центр, где будут обучать применению передовых мировых технологий.

На предприятии созданы крупнейшие в Азербайджане и на Южном Кавказе карусельные доильные установки, а также системы параллельного доения. На каждой доильной точке установлен онлайн-анализатор качества молока. Создана передовая в стране система для быстрого охлаждения молока с 32 до 4 градусов, а также Репродуктивный центр, функционирующий на основе новейшего в мире генетического материала и обеспечивающий увеличение объема производства молока.

Имеется инновационная система управления стадом для ранней диагностики заболеваний среди содержащихся животных и их быстрого лечения. Здесь применяется специальная система взвешивания для мониторинга развития стада в режиме реального времени, эффективного управления откормом и электронного расчета веса.

Для идентификации животных и регистрации состояния их здоровья, а также определения точного времени оплодотворения используются электронные ошейники AfiCollar.

В комплексе также функционирует кормовой центр, который оснащен инновационным и специальным стационарным оборудованием. Здесь же создан пункт убоя, оснащенный инновационными системами и имеющий камеру Dry Age.

На предприятии работой обеспечены более 200 жителей Шамахы и окрестных районов. На территории комплекса также имеется жилое здание для приезжающих работать из других районов и иностранных специалистов.

Затем глава государства встретился с сотрудниками предприятия.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Поздравляю. Мы создаем сотни рабочих мест, прекрасные условия. Это предприятие имеет огромное значение для развития сельского хозяйства как в Шамахинском районе, так и в нашей стране в целом. Это крупнейшее мясо-молочное хозяйство не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе. В настоящее время у нас ведется работа по сокращению объемов импорта. Мы должны на 100 процентов обеспечивать себя мясом, молоком, молочной продукцией. Мы близки к этому, но пока нам не удалось достичь цели. Запуск таких хозяйств обеспечит достижение этой цели, и в будущем мы сможем даже экспортировать мясо и молочную продукцию.

Конечно, здесь и условия труда прекрасные. Могу особо отметить, что этот комплекс является одним из самых современных в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь применяются технологии ведущих компаний. Здесь применяется деловой подход высочайшего мирового уровня. Хочу еще раз отметить, что это предприятие будет иметь большое значение и для роста занятости в Шамахинском районе.

Вам также хорошо известно, что сегодня в Шамахинском районе ведутся масштабные работы. Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны. Создано множество современных зон отдыха, отелей, объектов общественного питания, культуры и образования. Автомобильная дорога Шамахы – Баку также отвечает самым современным требованиям. Сейчас появились новые возможности для транспортного сообщения как с Баку, так и с западными, северо-западными регионами страны. В настоящее время строится новая автомобильная дорога Шамахы – Исмаиллы – Габала. Возводимый там мост является крупнейшим в нашей стране. Наверное, мы введем его в эксплуатацию в следующем году. Находят свое решение и вопросы транспортной связности на территории страны. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы были рабочие места, достойный уровень жизни.

Открытие в эти праздничные дни такого предприятия, безусловно, имеет большое символическое значение. В эти дни мы отметили как праздник Рамазан, так и Новруз байрамы, и по всей стране царят очень теплая атмосфера, прекрасное настроение. Основная причина этого - развитие нашей страны, то, что мы живем как народ-победитель и с большим оптимизмом смотрим в будущее.

Еще раз от всей души поздравляю вас и желаю успехов.

Сотрудники учреждения: Большое спасибо.

Отметим, что ввод в эксплуатацию такого современного комплекса в первую очередь способствует развитию животноводства, являющегося одной из важных отраслей сельского хозяйства, и обеспечению продовольственной безопасности. Реализация проекта также играет большую роль в повышении сельскохозяйственного потенциала региона в целом. Применение современных технологий в таких хозяйствах позволяет повышать производительность, содержать животных в здоровых условиях и снижать производственные затраты. Ввод в действие этого комплекса также положительно скажется на увеличении экспортного потенциала нашей страны.

