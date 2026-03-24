В Мингячевире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

First News Media10:07 - Сегодня
В Мингячевире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали шесть человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Telegraf.az, авария была зафиксирована на проспекте Гейдара Алиева, вблизи Промышленного парка.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля - марки Nissan и Opel. ДТП произошло 23 марта около 23:00.

Установлено, что автомобилем Nissan с государственным номерным знаком 99-RG-640 управлял Нурлан Чингиз оглу Фараджов (1992 г.р.), а за рулём Opel с номерным знаком 77-BD-802 находился Рухани Икрам оглу Джафаров (1988 г.р.).

В результате аварии пострадали водитель Opel Р.Джафаров, а также его пассажиры - Рявана Гамид гызы Джафарова (1989 г.р.), Тарана Векил гызы Муталлимова (1966 г.р.) и Севиль Гусейн гызы Асадова (1950 г.р.). Все пострадавшие с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

По факту ДТП территориальными органами полиции проводится расследование.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

