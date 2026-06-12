В Азербайджане более 15 тысяч бакалавров сдадут экзамен в магистратуру - ДАТА

14 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении ГЭЦ.

Экзамен будет организован в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе - в общей сложности в 63 зданиях.

Во всех зданиях экзамен начнется в одно и то же время - в 10:00. Пропускной режим завершается за 15 минут до начала экзамена, в 09:45. Участники, прибывшие позже этого времени, в здания проведения экзаменов допущены не будут.

Отмечается, что для участия в экзамене заявки подали 15 719 бакалавров. Из них 14 612 человек будут сдавать экзамен в азербайджанском секторе, а 1107 человек - в русском.

Среди бакалавров 10 632 человека являются выпускниками текущего года, 5087 - выпускниками прошлых лет, а 35 человек - гражданами иностранных государств.

К управлению экзаменационным процессом будут привлечены 63 общих руководителя, 175 руководителей экзаменов, 1442 контролера и 202 сотрудника службы пропуска (охраны).

В экзамене также примут участие 19 бакалавров с ограниченными возможностями здоровья (лица с нарушениями зрения, детским церебральным параличом, нарушениями слуха и другими особенностями).