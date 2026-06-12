В Азербайджане стартуют региональные совещания по новой Госпрограмме развития аграрной сферы

В целях обсуждения «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджане на 2026–2030 годы», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года, проводится серия региональных совещаний.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, а также Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. В совещаниях, проводимых по поручению Президента Азербайджанской Республики, примут участие помощники Президента, руководители и полномочные представители профильных государственных структур, главы местных исполнительных властей, фермеры, предприниматели и другие заинтересованные стороны.

В рамках региональных совещаний будут обсуждены основные цели и приоритеты Государственной программы, запланированные новые механизмы поддержки в аграрной сфере, эффективное использование водных и земельных ресурсов, развитие инфраструктуры агропереработки и логистики, а также расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, государственная поддержка в этом направлении и другие вопросы.

Отмечается, что данные встречи организуются на системной основе во исполнение поручений, данных на совещании по вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая 2026 года, и в целях обеспечения скоординированной, гибкой и эффективной реализации в регионах мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

Региональные совещания, связанные с реализацией Государственной программы, планируется поэтапно провести и в других экономических районах страны.