В Шамкире 26-летнего парня убили в кафе
В Шамкире совершено убийство.
Как сообщает АПА, инцидент произошёл в одном из кафе на территории района.
Ф.Гасанов, 1999 года рождения, был доставлен в больницу с ножевым ранением в область сердца. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.
В ходе расследования было установлено, что Ф.Гасанова ударил ножом во время произошедшего между ними конфликта его земляк С.Тагиев, 1998 года рождения.
В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий С.Тагиев, подозреваемый в убийстве Ф.Гасанова с применением холодного оружия, был задержан и передан следствию.
268