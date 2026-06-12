В Шамкире 26-летнего парня убили в кафе

В Шамкире совершено убийство.

Как сообщает АПА, инцидент произошёл в одном из кафе на территории района.

Ф.Гасанов, 1999 года рождения, был доставлен в больницу с ножевым ранением в область сердца. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В ходе расследования было установлено, что Ф.Гасанова ударил ножом во время произошедшего между ними конфликта его земляк С.Тагиев, 1998 года рождения.

В результате проведённых сотрудниками полиции мероприятий С.Тагиев, подозреваемый в убийстве Ф.Гасанова с применением холодного оружия, был задержан и передан следствию.