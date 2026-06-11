Трамп отменил запланированные удары по Ирану

Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану.

Об этом он написал в Truth Social.

«Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего руководства страны и получили одобрение, я, как Президент Соединённых Штатов Америки, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану.

Обсуждения и окончательные договорённости были согласованы как в концептуальном плане, так и во всех деталях всеми вовлечёнными сторонами, включая Соединённые Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны.

Военно-морская блокада останется в полной силе и будет действовать до окончательного завершения данной сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время», — говорится в заявлении.