МИД Ирана: текст меморандума с США согласован по основным пунктам
Текст меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами согласован по основным пунктам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Его слова приводит телеканал Press TV.
"Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе", — заявил Багаи.
При этом иранский дипломат указал на причину затягивания процесса.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и приказал начать атаку. Поводом к эскалации послужило недавнее крушение американского военного вертолета возле Ормузского пролива.
В ночь на 11 июня Соединенные Штаты выпустили по Ирану 49 крылатых ракет Tomahawk, Тегеран в ответ ударил по американским военным базам в регионе, а также закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов.
Источник: РИА Новости