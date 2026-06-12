Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории триллионером, сообщает Reuters.

После выхода SpaceX на первичное публичное размещение акций (IPO) ее стоимость оценивается примерно в $866 млрд. «Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит $1,1 трлн к моменту начала торгов акциями в пятницу», — утверждает агентство.

Ранее стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа «имеют интересы» в SpaceX или объединившемся с ней ИИ-стартапе xAI. Из-за этого выход компании на биржу, по словам авторов Bloomberg, станет для «и без того богатых» чиновников Белого дома способом стать еще богаче.