Хакан Фидан: без Турции европейская архитектура безопасности будет неполноценной

Без участия Турции европейская архитектура безопасности будет неполноценной и не сможет эффективно противостоять кризисам.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой в Софии.

«Не вызывает сомнений, что европейская архитектура безопасности, в которой Турция не займет подобающее ей место, будет неполноценной, а ее способность справляться с кризисами ослабнет. Экономические перспективы ЕС зависят от повышения конкурентоспособности сообщества, укрепления устойчивости и восстановления цепочек поставок в непосредственно близкой к нему географической зоне. В этом плане углубление экономической интеграции с Турцией является стратегической необходимостью для ЕС», — сказал, в частности, министр.

Дипломат отметил, что комплексные кризисы, сотрясающие регион и весь мир, со всей очевидностью продемонстрировали стратегический и незаменимый характер отношений между Турцией и Европейским союзом.

Глава МИД акцентировал, что инициативы Евросоюза в области обороны и безопасности должны реализовываться на основе инклюзивного подхода, включающего Турцию — сильного союзника по НАТО, вносящего вклад в обеспечение безопасности Европы. «В этом контексте мы приветствуем ценную поддержку, оказанную Болгарией процессу вступления Турции в ЕС», — сказал он.

Министр акцентировал, что долгосрочной гарантией безопасности в регионе Черного моря является завершение конфликта между Россией и Украиной. «Мы считаем, что установление мира между Россией и Украиной имеет первостепенное значение для обеспечения стабильности в нашем регионе. Турция будет и впредь оказывать сторонам активное содействие в этом направлении. Мы надеемся на скорейшее достижение прочного и справедливого мира на основе норм международного права», — резюмировал глава турецкой дипломатии.

Комментируя возобновление напряженности между США и Ираном, Хакан Фидан отметил, что до последней эскалации обстановки были широко распространены ожидания относительно того, что переговоры приведут к соглашению.

«Мы рекомендуем сторонам незамедлительно прекратить взаимные атаки, вернуться за стол переговоров и завершить работу над текстом соглашения, к которому они близки. Наши усилия направлены на достижение этой цели», — сказал он.

Министр предупредил, что дальнейшая эскалация и возвращение к полномасштабному конфликту не принесут пользы ни одной из сторон. «Какими бы сложными и изнурительными ни были переговоры, их успешное завершение должно быть целью. Процесс должен быть завершен», — добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Турция и Болгария подтвердили приверженность строительству нового КПП к северу от Капикуле.

«Мы подтвердили нашу совместную волю к строительству нового пограничного перехода к северу от Капикуле, самого загруженного пограничного перехода в Европе. Мы также обменялись мнениями относительно увеличения пропускной способности наших пограничных переходов, а также по проектам строительства дорог и железных дорог, которые укрепят региональные коммуникации», — сказал он.

Он отметил, что Анкара и София намерены сообща вести бескомпромиссную борьбу с общими угрозами, затрагивающими безопасность границ, в частности с нелегальной миграцией.

Подчеркнув стратегическую важность транспортной инфраструктуры, он отметил, что укрепление коммуникаций принесет пользу не только обеим странам, но и региональным цепочкам поставок, Среднему коридору и Европе.

Глава МИД Турции привлек внимание к тому факту, что связи между двумя странами в области энергетики за последние годы расширились и диверсифицировались.

«В этом году компания Türkiye Petrolleri начнет работы по разведке нефти и природного газа на болгарском блоке Хан-Тервел, расположенном в ее исключительной экономической зоне», — рассказал он.

Дипломат отметил, что сотрудничество Турции и Болгарии в энергетической и транспортной сферах напрямую способствовало развитию двусторонней торговли. Он добавил, что объем двустороннего товарооборота в 2024 году превысил 8,4 млрд евро.

По его словам, в ходе состоявшихся переговоров главы дипломатий двух стран также обсудили вопросы региональной безопасности, включая события в Черном море и на Ближнем Востоке.

Хакан Фидан отметил, что сформированная Турцией, Болгарией и Румынией Рабочая группа по противоминным мерам в Черном море играет важную роль в обеспечении свободы и безопасности судоходства в регионе. Министр подтвердил приверженность Анкары укреплению данной инициативы.

Источник: Anadolu