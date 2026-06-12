МЧС обратилось к водителям в связи с «Последним звонком»

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к водителям транспортных средств в связи с праздником «Последний звонок».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Было отмечено, что в связи с проведением праздничных мероприятий «Последний звонок» и «День выпускника» в учебных заведениях и местах массового скопления людей на автомобильных дорогах ожидается рост интенсивности движения и вероятности хаотичной парковки. В подобных ситуациях необходимо учитывать, что непредоставление преимущества на дорогах спецтехнике, спешащей к месту происшествия (в том числе пожарным и спасательным автомобилям), а также беспорядочная парковка препятствуют своевременному прибытию этих машин. Это, в свою очередь, мешает оперативной ликвидации последствий пожаров, аварий и других происшествий, а также минимизации возможного ущерба.

Кроме того, парковка автомобилей на въездах в здания и на придомовых территориях, на проезжей части автодорог, на подъездах к системам противопожарного водоснабжения и в непосредственной близости от них, а также хаос и беспорядок на парковках препятствуют оперативному передвижению и развертыванию техники в боевую готовность при чрезвычайных ситуациях. Это затрудняет, а в некоторых случаях делает невозможным забор воды из водоемов и гидрантов при тушении пожаров.

Учитывая вышеизложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к водителям транспортных средств и призывает их соблюдать соответствующие правила.

Так, водители должны незамедлительно уступать дорогу оперативному транспорту - пожарным и спасательным автомобилям. Также парковать машины разрешается только в установленных местах, соблюдая дистанцию друг от друга и обеспечивая возможность свободного проезда для других автомобилей.

Напоминаем, что водители, не уступающие дорогу пожарным и спасательным автомобилям на дорогах, несут не только юридическую ответственность в установленном законодательством порядке. Препятствуя своевременному прибытию на место пожара, аварии или другого ЧП для предотвращения происшествия и - главное - для спасения человеческих жизней, они также несут и моральную ответственность.