ЦИК Армении признал недействительными результаты выборов на двух избирательных участках

Центризбирком Армении признал недействительными результаты выборов на двух избирательных участках и направил в прокуратуру соответствующие материалы.

Такое решение было принято на внеочередном заседании ЦИК в четверг вечером.

Один из участков находится в Агараке (Сюникская область), второй — в столичном районе Нубарашен.

"На обоих участках в день выборов, уже после завершения голосования, наблюдалось скопление военнослужащих", — заявил на внеочередном заседании глава ЦИК Ваагн Овакимян.

Источник: Sputnik Армения