 «Ради ухода за мамой я бросила работу»: дочь умоляет подарить ее маме шанс выжить в борьбе с онкологией | 1news.az | Новости
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«Ради ухода за мамой я бросила работу»: дочь умоляет подарить ее маме шанс выжить в борьбе с онкологией

Фаига Мамедова09:30 - Сегодня
«Ради ухода за мамой я бросила работу»: дочь умоляет подарить ее маме шанс выжить в борьбе с онкологией

В редакцию 1news.az обратилась Нармин Кичибекова с просьбой помочь ее матери - Малахат Кичибековой, которой был поставлен тяжелый диагноз: липосаркома - злокачественная опухоль мягких тканей, развивающаяся из жировых клеток.

По словам Нармин ханум, все началось с небольшого покраснения на ноге, которое за короткое время переросло в сильную отечность и стало стремительно увеличиваться в размерах.

«В 2025 году было проведено первое МРТ-исследование. В заключении радиолога говорилось о дольчатом образовании, накапливающем контрастное вещество. Нам рекомендовали обратиться к хирургу. После осмотра врач сообщил о необходимости срочного оперативного вмешательства», - рассказывает она.

Как отметила Н.Кичибекова, позже в том же году Малахат ханум была проведена операция. Однако результаты патогистологического исследования показали тяжелый диагноз - плеоморфная липосаркома высокой степени злокачественности.

«К сожалению, практически сразу после операции опухоль начала формироваться вновь. Произошел рецидив. В Азербайджане нам сообщили, что повторное хирургическое вмешательство невозможно, и в качестве единственного решения предложили ампутацию конечности», - говорит убитая горем дочь.

Не желая мириться с таким исходом, семья обратилась за консультацией в одну из клиник Израиля. После изучения медицинской документации специалисты предложили другой путь лечения.

«Врачи объяснили нам возможные варианты. После необходимых обследований и курса радиотерапии они рекомендовали провести срочную операцию, которая может дать маме шанс сохранить ногу и продолжить борьбу с болезнью», - отмечает Нармин ханум.

Сегодня состояние Малахат Кичибековой вызывает серьезные опасения. По словам дочери, опухоль продолжает непрерывно расти и, согласно заключению врачей, находится в состоянии угрозы разрыва. В апреле 2026 года маме было проведено повторное МРТ-исследование. Израильская клиника также выставила официальный инвойс на лечение. На первоначальном этапе семье необходимо собрать 80 тысяч долларов США.

«Нам удалось собрать около 20 процентов от необходимой суммы, однако большая часть средств по-прежнему остается неподъемной для нашей семьи», - говорит Нармин Кичибекова.

Как рассказывает Нармин ханум, они уже исчерпали собственные финансовые возможности: «Ради ухода за матерью я была вынуждена оставить работу. В настоящее время единственным кормильцем семьи остается отец».

«Сейчас я не работаю, потому что постоянно нахожусь рядом с мамой. Все наши средства ушли на обследования и лечение. Единственная надежда остается на помощь неравнодушных людей. Я очень хочу, чтобы мама жила. Сколько бы лет человеку не было, мама всегда остается самым близким человеком. Очень прошу помочь моей маме выжить», - со слезами говорит дочь.

Семья Кичибековых обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой поддержать сбор средств на жизненно необходимую операцию. Любая помощь может стать шансом на спасение жизни Малахат ханум.

Номер Нармин Кичибековой для связи: +99455 571 99 42

Номер банковской карты: Kapital Bank 5239 1517 8479 6313

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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