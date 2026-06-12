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Дом Хаджи Гулу - один из ярких памятников архитектуры города Шуша - ФОТО

First News Media09:10 - Сегодня
Дом Хаджи Гулу - один из ярких памятников архитектуры города Шуша - ФОТО

Город Шуша по праву считается жемчужиной Азербайджана и одним из важнейших культурных центров Кавказа.

На протяжении веков он был известен как «консерватория Востока», подарив миру выдающихся музыкантов, композиторов, поэтов и общественных деятелей. Архитектурный облик города отличается гармоничным сочетанием местных строительных традиций, восточной эстетики и европейских влияний XIX века. Каменные особняки, мечети, караван-сараи и общественные здания формируют неповторимую историческую среду города Шуша. Среди многочисленных памятников особое место занимает известный в городе дом Гаджи Гулу, известный также как дворец Гаджи Гулулар, являющийся ценным образцом архитектуры своего времени.

Трёхэтажный дом, возведён в 1849 году по заказу купца второй гильдии Гулу Мухаммедали оглы. Здание выделялось своим выразительным архитектурным обликом, в котором органично сочетались традиционные национальные мотивы и художественная цельность композиции. Благодаря этому дом производил сильное впечатление на современников и по праву считался одним из украшений городской среды. Здание представляет собой трёхэтажный дом, возведённый из местного камня, отличающийся прочностью и монументальностью. Его план имел вытянутую прямоугольную форму. Композиция здания отличается монументальностью и симметричностью, характерной для богатых шушинских усадеб конца XIX – начала XX века.

Главный фасад акцентирован высоким арочным порталом, который служил парадным входом. Особую выразительность фасадам придают арочные проёмы различного масштаба, расположенные в несколько ярусов. Здание насчитывало 46 комнат и два больших гостевых зала. Комнаты были организованы в соответствии с их функциональным назначением. Особое внимание привлекала лестница, соединявшая хозяйственные помещения первого этажа с жилыми и столовыми помещениями второго, обеспечивая чёткую функциональную организацию пространства. Третий этаж, имевший парадный характер, включал большой зал и расположенные по его сторонам гостевые комнаты. На фасаде, выходящем во двор, была расположена открытая трёхэтажная веранда.

В отличие от большинства шушинских домов и дворцов, в имении Гаджи Гулу было предусмотрено значительное количество крупных окон, размещённых на всех фасадах здания и выполненных в стиле шебеке. Композицию дополняли открытые лоджии и галереи, которые обеспечивали естественное освещение и вентиляцию внутренних помещений, одновременно усиливая выразительность архитектурного облика.

Особый интерес представляют декоративные элементы фасада, среди которых можно увидеть изображения драконов, характерные для архитектурного декора XIX века. Согласно мнению многих архитекторов, эти мифологические существа служили не только украшением, но и символическими оберегами, подчёркивавшими статус и благополучие владельцев дома. Большое количество сохранившихся резных деталей свидетельствуют о высоком уровне мастерства местных каменотёсов и богатстве художественных традиций региона.

Имение Гаджи Гулу, занимает достаточно обширную территорию и является одним из наиболее крупных усадебных комплексов исторической части города. Оно расположено в пределах традиционной жилой застройки города Шуша, органично вписываясь в её сложившуюся градостроительную структуру и рельефное окружение, что усиливало его выразительность и статус в городской среде.

В 1992 году, во время захвата города Шуша армянскими бандитскими формированиями, дом Гаджи Гулу был подвергнут обстрелу, в результате чего его стены были разрушены. Несмотря на серьёзные разрушения, сохранившиеся элементы позволяют отчётливо представить первоначальный облик усадьбы.

Даже в разрушенном состоянии здание сохраняет величие и остаётся важным памятником исторической застройки города Шуша. Дом Гаджи Гулу позволяет исследователям изучать особенности градостроительства и жилой архитектуры Карабаха конца XIX века. Сохранение и реставрация подобных памятников имеют большое значение для исторической памяти и культурного наследия Азербайджана.

Автор Вахид Шукюров

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