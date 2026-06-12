В Баку и Лянкяране будут введены временные отключения света

В Баку и Лянкяране возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, 12 июня в связи с ремонтно-ревизионными работами с 10:00 до 13:00 будут введены ограничения на подачу электроэнергии абонентам на улицах Тагы Шахбази, Азада Мирзоева, Абдуллы Шаига в Ясамальском районе столицы, а также улицах Мамедали Шарифли и Ширина Мирзоева - в Низаминском районе.

Кроме того, перебои будут наблюдаться с 09:00 до 12:00 в жилом массиве Хашахуна баглары вблизи поселка Гала.

В Лянкяранском районе перебои со светом в селах Сютамурдов, Вяляди, Виен, поселках Ашагы Нювади, Гярмятюк будут наблюдаться с 10:00 до 13:00, а на улицах Ширали Ахундова, Джаваншира, Фикрета Мамедова, Музаффера Насирли, в селах Сапинакяран и Шурюк - с 14:00 до 16:30.

"После завершения работ на указанных территориях будет организовано более качественное электроснабжение", - подчеркнули в "Азеришыг".